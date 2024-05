Pouco mais de um ano após assumir rodovias da Serra Gaúcha e Vale do Caí, a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) já está propondo uma revisão do contrato. E a justificativa é que se alteraram totalmente as condições que basearam a montagem do contrato de concessão iniciado em 31 de janeiro de 2023. De acordo com o diretor-presidente da companhia, Ricardo Peres, a sequência de eventos climáticos extremos dos últimos meses é a principal causa desta mudança.