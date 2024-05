A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) suspendeu temporariamente a cobrança dos seis pedágios de sistema free flow em rodovias da Serra e do Vale do Caí. A medida está valendo desde às 15h desta quarta-feira (1º) para todos os veículos que passarem pelos pórticos e deve permanecer até que a concessionária decida sobre as condições de trafegabilidade da região.