Equipes de resgate enfrentam dificuldades para acessar pontos da BR-470, próximo à ponte do Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, onde quedas de barreiras foram registradas nesta quarta-feira (1º). As guarnições do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendem as ocorrências, além de equipes da prefeitura de Bento, não descartam que pessoas e veículos estejam soterrados, mas a região está com acesso restrito.