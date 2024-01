O processo de criação de um novo centro de compras popular de Caxias do Sul tem uma nova etapa em andamento. Após o término do prazo para apresentações de propostas do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) aberto pela prefeitura, um grupo de trabalho que reúne diversos órgãos foi criado neste mês de janeiro para agilizar as decisões relativas ao tema. Coordenado pelo Diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), Rodrigo Lazzarotto, o colegiado é composto também pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Procuradoria Geral do Município (PGM) e Escritório de Parcerias Estratégicas.