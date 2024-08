O suspeito de ter colocado fogo em um apartamento em Palmeira das Missões, no norte gaúcho, foi encontrado morto na casa prisional do município na madrugada desta sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil, agentes da Polícia Penal acionaram o plantão informando que o corpo do homem, 50 anos, foi encontrado com sinais de enforcamento.