Um dos crimes mais bárbaros de Passo Fundo completou quatro anos no último domingo (19). Em 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, no bairro Cohab. As vítimas — Alessandro dos Santos (35), sua filha Kétlyn Padia dos Santos (15) e a tia da adolescente, Diênifer Padia (26) — morreram por asfixia. Mais de 1,4 mil dias depois, familiares pedem por justiça.