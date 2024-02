A Brigada Militar (BM) apreendeu 10 quilos de cocaína e cinco quilos de crack na bagagem de uma mulher que viajava em um ônibus intermunicipal em Soledade, no norte do RS. O flagrante aconteceu na madrugada desta terça-feira (6). A suspeita, de 34 anos, que embarcou no coletivo em Soledade e viajaria até Cruz Alta, foi presa.