O corpo de Isabela Dourado de Oliveira, 4 anos, morta nesta segunda-feira (5), em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, será velado e sepultado em Soledade, no norte do RS. A previsão de chegada do corpo no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, é às 17h05min desta quarta-feira (7).