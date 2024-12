Dezembro Laranja: por que se proteger do sol ainda é a melhor prevenção

Campanha Dezembro Laranja alerta para cuidados com a pele na época mais quente do ano.

A campanha Dezembro Laranja reforça os cuidados com a pele, especialmente na época mais quente do ano. Instituído pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o movimento busca conscientizar sobre o câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil.