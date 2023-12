A fachada permanece a mesma, mas em cerca de dois meses a comunidade passo-fundense poderá conhecer um novo Prédio Texas. Patrimônio histórico da cidade, a estrutura que vai abrigar as turmas do Instituto Educacional de Passo Fundo (IE) está com mais de 80% das obras de restauração concluídas e a espera do ano letivo de 2024, que começa em 19 de fevereiro.