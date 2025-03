Após mais um fim de semana de instabilidade, moradores de Passo Fundo voltam a ter água

Segundo a Corsan/Aegea, o abastecimento está normalizado na cidade. Reprodução RBSTV / Divulgação

Após mais um fim de semana de instabilidade no abastecimento, moradores dos bairros São José e Lucas Araújo ainda relataram falta de água na manhã desta segunda-feira (3). Segundo a Corsan/Aegea, os problemas ocorreram em pontos mais altos da cidade, mas agora o abastecimento está normalizado.

Um vazamento na tubulação que leva a água da Barragem da Fazenda até a Estação de Tratamento foi identificado na sexta-feira (28). O reservatório é responsável pelo abastecimento de 40% da cidade, por isso, mais de 20 bairros apresentaram falta de água.

Essas são as mesmas regiões prejudicadas pela falta de água entre 21 e 25 de fevereiro. O problema de tubulações rompidas havia sido resolvido na última quarta-feira (26).

Já no sábado (1º), parte da rede que faz a distribuição para as residências rompeu na Rua Gaspar Martins, no Bairro Petrópolis. Para que o reparo fosse realizado, parte do sistema precisou ser desligado, deixando os moradores novamente sem água.

Abastecimento normalizado

Segundo a companhia, o abastecimento foi normalizado para alguns bairros ainda no sábado, mas regiões mais altas seguiram com dificuldades. Foi o que aconteceu em parte do Bairro São José.

— Até o início da manhã estava sem água e não tinha onde pegar, mas agora tá normal, a pressão tá boa e a água também tá boa. Sem água não dá, porque se usa para tudo, higiene pessoal, alimentação, tudo — disse o aposentado Olímpio Machado, que enfrentou o problema.

Agora, de acordo com a Corsan/Aegea, o abastecimento está normalizado em toda a cidade. Em nota, a companhia disse que avalia a substituição de redes antigas como as que romperam no bairro Petrópolis.

Apesar da recuperação do sistema, instabilidades ainda podem ocorrer, devido ao alto consumo. Casos pontuais de baixa pressão ou rompimento de rede devem ser comunicados diretamente à Corsan/Aegea. O contato é o 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

Confira a nota na íntegra

"A Corsan informa que o abastecimento de água nesta segunda-feira, 3, está normalizado em toda cidade e que casos pontuais de baixa pressão ou de rompimento de rede, devem ser comunicados à Companhia para manutenção.

O rompimento de redes nos sistemas de abastecimento de água ocorrem e se intensificam principalmente quando há variações de pressão na tubulação.

Sobre o conserto de rede no bairro Petrópolis, ele foi concluído na manhã deste domingo, 2. Tubulações antigas de fibrocimento como esta que se rompeu, são avaliadas pela empresa para que sejam substituídas conforme necessidade técnica.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço."