"Deixou amigos para todos os lados", diz pai de atleta que morreu depois de passar mal durante uma partida de futebol

Natan, de 27 anos, morreu no sábado (1º) após passar mal em uma partida de futebol amador. Luiz Carlos Trevisan / Arquivo pessoal

Um homem de 27 anos morreu após passar mal durante um campeonato de futebol amador em Pontão, no norte do Estado. Natan Lucas Trevisan participava da competição, na tarde de sábado (1º), na comunidade de São Miguel.

O atleta, natural de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, passou mal, mas saiu caminhando da partida e foi convencido por amigos a ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) do município para verificar a causa do mal-estar.

Conforme relato do pai de Natan, Luiz Carlos Trevisan, o filho teve uma parada cardiorrespiratória na UBS e precisou ser transferido para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo. Foram realizadas manobras de reanimação, mas Natan não resistiu e morreu no hospital. Ainda segundo Luiz Carlos, o filho não tinha nenhum problema de saúde.

Sonhava em ser jogador

Com o sonho de ser jogador de futebol, aos 17 anos Natan chegou a jogar futebol profissional no sub-20 paulista na Sociedade Esportiva Matonense. Aos 18, foi transferido para o Futebol Clube do Porto, em Santa Catarina.

Após uma lesão no joelho, Trevisan precisou realizar uma cirurgia e acabou não voltando profissionalmente para os campos. Ele decidiu seguir a carreira de médico veterinário e realizou o curso no Centro de Ensino Superior Riograndense (Cesurg), em Sarandi. Ele receberia a certificação de conclusão do curso no próximo sábado (8).

Com família de raízes gaúchas, Natan morava e trabalhava havia cerca de seis anos em Ronda Alta, cidade natal de Luiz Carlos. Para o pai do rapaz, não há palavras que expressem a dor da perda. Segundo ele, por onde o filho passava fazia novos amigos e sempre foi muito companheiro da família.

— Eu não imaginava a dimensão de amigos que ele tinha aqui no Rio Grande do Sul. Pessoas de toda a região, que eu nem conhecia, me mandaram mensagem e apareceram no velório para apoiar. Era o filho perfeito, meu companheiro, era uma pessoa boa, honesta e de boa índole. Sempre prestativo, querendo ajudar os outros. Tanto é que deixou amigos para todos os lados — disse.