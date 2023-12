A transição energética e a descarbonização são alguns dos temas que estão sendo tratados neste ano na conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP28, que acontece até o dia 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em conjunto com as delegações dos governos do Paraguai e do Brasil, o presidente da Be8 e diretor do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Erasmo Carlos Battistella, participa do encontro levando a bandeira dos biocombustíveis.