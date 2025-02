Guarany de Bagé 0x1 São Luiz: confira o gol e os melhores momentos pelo Gauchão 

O São Luiz bateu o Guarany-Ba por 1 a 0 na última rodada do Gauchão, em Bagé. O resultado classificou o time de Ijuí para a semifinal do Troféu Farroupilha, que dará ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

O Guarany de Bagé marcou com Luquinha, aos 10 minutos. No entanto, o VAR foi acionado e a arbitragem anulou o gol por impedimento. O único gol da partida saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, com Adaílton. Após análise do VAR, o gol da vitória do São Luiz foi confirmado.