Ypiranga tem mais uma baixa para o Gauchão

O Ypiranga teve a segunda baixa no elenco que disputa o Gauchão 2025 . Nesta sexta (31), o clube finalizou a transferência do atacante João Felipe para o futebol tailandês.

Segunda baixa

Essa é a segunda baixa do Ypiranga para a disputa do Gauchão. A primeira foi a saída do volante Pedro Cacho, antes do início do Estadual.