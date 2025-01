Jean Pyerre deve ter a primeira oportunidade como titular do Ypiranga

Jean Pyerre entrou em campo contra o São Luiz na última rodada do Gauchão. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O meia Jean Pyerre deve ocupar a titularidade do Ypiranga na partida contra o Monsoon, neste sábado (1º), pela quarta rodada do Gauchão. Essa será a primeira vez que o jogador atuará entre os 11 iniciais do Canarinho desde agosto, quando chegou ao clube.

Jean Pyerre treinou com o grupo de jogadores titulares nesta sexta-feira (31), no último trabalho antes do confronto contra o Monsoon. A possibilidade já havia sido comentada pelo técnico Matheus Costa em entrevista coletiva após o jogo contra o São Luiz, nesta quarta-feira (29).

Segundo o treinador, se o jogador iniciar o confronto contra o Monsoon, não jogará os 90 minutos, já que não atua uma partida toda desde quando estava no Grêmio. O objetivo é evitar desgaste e o risco de uma nova lesão.

— Eu sou muito suspeito para falar do Jean. Eu gosto muito desse cara, tenho um carinho por ele e eu acho que quem admira futebol não tem como não gostar dele. Nós precisamos ter apenas um pouco de cuidado com o Jean, por conta do seu histórico recente. Acho que a carga de jogo ao natural ele vai ir conquistando e assim vai ir ganhando mais confiança, mas o mais importante é que a gente tem um talento nato e nós contamos com ele — avaliou o treinador.