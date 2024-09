O Ypiranga concluiu o primeiro turno do quadrangular do acesso da Série C no sábado (14), ao empatar com o Londrina em 2 a 2, no Paraná. Com o resultado, o Canarinho somou o seu terceiro ponto e ocupa a terceira colocação do Grupo C, atrás de Ferroviária e Athletic, com sete e quatro pontos, respectivamente.