Boas notícias Notícia

Jean Pyerre retorna aos treinos no Ypiranga e cirurgia é descartada

Meio-campista voltou aos treinos com o restante do grupo nesta terça-feira (17). A estreia, no entanto, não deve acontecer neste fim de semana, quando o Canarinho enfrenta o Londrina, pela Série C

17/09/2024 - 16h48min Atualizada em 17/09/2024 - 18h10min