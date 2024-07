O Atlântico já sabe quando decidirá uma vaga para a final da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou, nesta terça-feira (16), as datas dos jogos de ida e volta das semifinais. O primeiro confronto do Galo contra o Traipu-AL será em 31 de julho, uma quarta-feira, às 19h30min, em Erechim. O duelo decisivo será no dia 3 de agosto, às 20h, em local a ser definido ainda.