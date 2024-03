Alívio. Essa foi a palavra mais dita por comissão técnica e dirigentes do Ypiranga, neste sábado (2). O empate em 0 a 0 diante do Brasil de Pelotas e resultados paralelos resultaram na permanência do Canarinho no Gauchão 2025. A vitória do Caxias sobre o Novo Hamburgo, por 1 a 0, e o 0 a 0 do Avenida com o São José decretaram a queda do time anilado.