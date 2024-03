O centenário do Ypiranga foi salvo pelos resultados paralelos. Em 2025, o clube seguirá na elite do futebol gaúcho. Neste sábado (2), o Canarinho empatou em 0 a 0 com o Brasil do Pelotas, no Estádio Colosso da Lagoa e se livrou do rebaixamento. A vitória do Caxias sobre o Novo Hamburgo, por 1 a 0, e o 0 a 0 do Avenida com o São José decretaram a queda do time anilado.