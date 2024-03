Depois do título da Recopa Gaúcha sobre o Grêmio, o São Luiz não terá muito tempo para comemorar. No sábado (2), às 16h30min, o Rubro tem um duelo importante pela última rodada da primeira fase do Gauchão contra o Santa Cruz, em casa. A partida vale a fuga contra o rebaixamento e uma vaga nas quartas de final para o time de Ijuí.