Foi um empate com gosto amargo. Apesar de ter aberto dois gols de vantagem contra o Caxias, o Ypiranga viu o adversário igualar no marcador e somou mais um ponto no Campeonato Gaúcho de 2024. Porém, para o treinador Jerson Testoni, o Canarinho foi prejudicado por erros de arbitragem.