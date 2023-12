Passo Fundo chega ao penúltimo mês do ano com uma balança positiva no número de contratados com carteira assinada. Conforme dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 37,3 mil pessoas foram admitidas, enquanto 33,5 mil foram desligadas. A contabilização é referente ao período de janeiro a novembro.