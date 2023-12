A Gol Linhas Aéreas anunciou a suspensão da rota sazonal que ligaria Passo Fundo, no norte do RS, a Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, entre dezembro e janeiro. A decisão, justificada "por motivos operacionais", foi anunciada cerca de 15 dias após o início dos voos entre o aeroporto Lauro Kortz e o terminal de Navegantes.