A Gol Linhas Aéreas anunciou um novo voo sazonal de alta temporada com saída do aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo, no norte do RS, com destino ao terminal de Navegantes, a 35 quilômetros de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Os voos acontecerão de 10 de dezembro até 13 de janeiro de 2024.