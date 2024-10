Nas telonas Notícia

Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 9 de outubro

Sequência do sucesso de público e crítica de 2019, "Coringa: Delírio a Dois" tem pré-estreia nesta quarta (2) e entra em cartaz na quinta (3). Sócios do Clube do Assinante têm desconto de 50% nos ingressos

02/10/2024 - 14h46min