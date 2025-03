UE/Kallas defende 'intensificar apoio militar' à Ucrânia após novos bombardeios russos

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou hoje que é essencial "intensificar nosso apoio militar" à Ucrânia, após o presidente do país, Volodymyr Zelensky, denunciar os novos bombardeios russos que ocorreram na noite de ontem, no horário local.

Em seu perfil no X, Kallas declarou que "mais uma vez, Vladimir Putin mostra que não tem interesse pela paz". Ela destacou a importância de fortalecer a ajuda militar aos ucranianos, pois "caso contrário, ainda mais civis ucranianos pagarão o preço mais alto".

A posição de Kallas está em sintonia com o discurso recente dos líderes da UE, que buscam aumentar os investimentos em defesa e reduzir a dependência dos Estados Unidos no setor na Europa. Na quinta-feira, os líderes da União Europeia aprovaram um plano de 800 bilhões de euros para investimentos em defesa, além de uma medida para flexibilizar as restrições orçamentárias e facilitar o rearmamento do continente.

Ontem, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, declarou que o país deve investir no desenvolvimento de armas nucleares e expandir seu exército regular para fortalecer suas capacidades defensivas. Nesta semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, também defendeu a necessidade de aumentar os gastos com defesa na Europa, argumentando que a segurança do continente está diretamente ameaçada pela guerra na Ucrânia.