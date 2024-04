A sequência do sucesso de bilheteria Coringa (2019) ganhou teaser nesta terça-feira (9). Com o nome de Coringa 2: Delírio a Dois, o trailer do novo longa será divulgado ainda hoje, às 22h30min (horário de Brasília), segundo confirmou a nota do perfil do longa no X (antigo Twitter). A estreia está prevista para o dia 4 de outubro de 2024.