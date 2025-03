Palácio do Kikito homenageia mulheres que marcaram o Festival de Cinema de Gramado

Fernanda Torres merece! Palácio do Kikito / Divulgação

O Palácio do Kikito, como é chamado o Museu do Festival de Cinema de Gramado, dedicará o mês de março às mulheres que fizeram história no evento.

A ação é uma homenagem especial ao talento feminino na sétima arte, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Na programação, três grandes nomes serão destacados por suas contribuições e conquistas marcantes no festival até o dia 17. A cada semana, o Cineminha do Museu exibirá trechos de filmes e entrevistas com as artistas, das 11h às 18h.

A primeira celebrada será, claro, Fernanda Torres. Além do show que deu recentemente no Globo de Ouro e no Oscar com o filme "Ainda Estou Aqui", Fernanda é a mulher mais jovem a conquistar um Kikito de Melhor Atriz.

Em 1985, ela fez história ao ser premiada por sua atuação memorável no filme "A Marvada Carne", ícone do cinema brasileiro.

De 11 a 13 de março, a homenageada será Ana Carolina Teixeira Soares, primeira mulher a receber o Kikito de Melhor Direção.

Em 1983, ela marcou a história do festival ao ser premiada pelo filme "Das Tripas Coração", abrindo caminho para a representatividade feminina nos bastidores do cinema brasileiro.

De 14 a 16 de março, o Palácio do Kikito prestará tributo a Léa Garcia, primeira mulher negra brasileira a vencer um Kikito.

Em 2004, ela foi premiada como Melhor Atriz pelo filme "Filhas do Vento", consolidando-se como um símbolo de talento e representatividade no cinema nacional. Léa também foi homenageada com o Troféu Oscarito em 2023, mas faleceu no mesmo dia em que receberia a honraria, deixando um legado imensurável para a cultura brasileira.

Dica: a entrada para o Palácio do Kikito, administrado pela Gramado Parks, é gratuita aos sábados. Corre lá!

Serviço

Fundado em outubro de 2016, o Museu do Festival de Cinema de Gramado fica na Avenida Borges de Medeiros, 2659, ao lado do Palácio dos Festivais e da Igreja São Pedro, no centro de Gramado. Abre diariamente (exceto segundas-feiras) das 11h às 19h.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra, a Gramado Parks administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito.

É responsável, também, pelo Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, pelo Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e pela Yup Star, com rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.