Milhares de fiéis se reúnem na 39ª Romaria de Monsenhor Benvegnú 

Mais de 40 mil fiéis participaram da 39ª edição da Romaria Vocacional em honra ao Servo de Deus Monsenhor João Benvegnú, que aconteceu em São Domingos do Sul, no norte gaúcho. Entre o dia 1º de janeiro e este domingo (5), devotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso se reuniram para celebrar a vida do pároco em processo de beatificação.

A programação começou com o tríduo preparatório na última quarta-feira (1º) e encerrou com a missa do Santíssimo Sacramento na tarde deste domingo. Mas o ponto alto da romaria foi a Procissão Luminosa, que aconteceu às 20h do sábado (4) e movimentou o município de 2,8 mil habitantes.

— Lotamos toda a área da praça, e mais distante. Inclusive. Praticamente não tivemos mais espaço para acomodar todas as pessoas que se fizeram presente, principalmente na noite de sábado. Foi realmente uma grande multidão e uma celebração tão envolvente que rezamos — destacou o padre Dalci De Bastiani.

Com o tema “Peregrinos de Esperança”, a Romaria de Monsenhor Benvegnú envolveu mais de 500 voluntárias de todas as idades na organização do evento.

A expectativa agora é pela 40ª edição da Romaria Vocacional em honra ao Servo de Deus Monsenhor João Benvegnú, em 2026. Os preparativos devem começar em breve, adianta o padre Dalci:

— Com certeza, até lá, nós teremos o encaminhamento do processo completo para Roma da causa de beatificação e canonização do Monsenhor João.

Processo de beatificação

Milagres e graças são atribuídos a Monsenhor João Benvegnú. Elias Pigosso / Reprodução

A edição de 2025 da romaria era muito aguardada, pois neste ano deve acontecer o encerramento da causa de beatificação de Monsenhor João, que será encaminhada para Roma. Já em agosto a Paróquia de São Domingos vai comemorar seu centenário.

— Estamos nesse processo de discernimento da vida do Monsenhor João Benvegnú, da sua história, dos seus atos, daquilo que ele pensou e escreveu, para continuarmos o processo de beatificação. Proximamente podemos concluir a primeira fase diocesana, para depois nós prosseguirmos esse trabalho. Então foram dias muito especiais, muito abençoados — explica o arcebispo metropolitano de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luís Weber.

Benvegnú morreu com "reputação de santidade" e os sinais sobre esse aspecto cresceram após sua morte, aos 79 anos. O processo de beatificação teve início em dezembro de 2011, quando o então bispo de Passo Fundo, Dom Pedro Ercílio Simon, aceitou o pedido para a "investigação arquidiocesana sobre a vida, virtudes heroicas, reputação de santidade e sinais do Servo de Deus Monsenhor João Benvegnú".

Filho de imigrantes italianos, João Benvegnú nasceu em 12 de agosto de 1907 na área onde hoje é o município de São Valentim do Sul, na Serra Gaúcha. Em 1935, tornou-se padre na Paróquia de São Domingos do Sul, onde permaneceu até sua morte, em 3 de janeiro de 1986.