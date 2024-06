Em 20 de agosto de 1965, moradores Passo Fundo, no norte gaúcho, acordaram com uma paisagem atípica que fez a cidade parar por um dia: o inverno trouxe uma nevasca que pintou de branco ruas, telhados, árvores e veículos da cidade. Naquele dia, aulas precisaram ser canceladas por conta do grande volume de neve e as crianças aproveitaram a folga para brincar no gelo que se formou nas praças.