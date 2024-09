Modernidade no campo

Divulgada ontem por Zero Hora, a pesquisa que revela o novo perfil dos produtores rurais do Rio Grande do Sul merece lugar de destaque no quadro de boas notícias produzidas pelo setor agropecuário em torno da atual edição da Expointer. A guinada para a modernidade, constatada pelo levantamento realizado pelo Grupo RBS e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), pode ser considerada uma conquista tão importante quanto a superação das dificuldades causadas pela recente catástrofe climática, o aumento da produção de grãos e o incremento das vendas de máquinas agrícolas.