O Brasil em chamas

Vários Estados brasileiros estão sendo atingidos por uma onda avassaladora de incêndios que já causam estragos sem precedentes em áreas rurais e urbanas, com vítimas humanas e animais, ameaças à saúde pública, destruição de biomas, de plantações e até da infraestrutura urbana. A situação é tão alarmante que o governo federal está enviando ajuda e reforços de brigadistas para combater o fogo nas regiões mais atingidas, além de ter determinado rigorosa investigação por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e da Polícia Federal. Na maioria dos casos, já se sabe, as chamas têm sido provocadas por ação humana, originando-se de queimadas destinadas ao desmatamento e à limpeza de áreas para o plantio, embora haja também a suspeita de incêndios criminosos até com motivações políticas.