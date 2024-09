Liberando a pista

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deu um passo importante para a reabertura do aeroporto Salgado Filho ao aprovar em caráter cautelar, na última sexta-feira, o repasse de R$ 426 milhões à Fraport para as obras de recuperação da pista e de reconstrução da infraestrutura afetada pela enchente de maio. O reconhecimento da agência reguladora ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com a concessionária tem o efeito adicional de devolver sensatez ao debate em torno de concessões de serviços públicos, superando um certo ranço ideológico de alguns setores políticos, especialmente das alas mais radicais da atual administração federal. A compreensão de que os investidores externos são empreendedores — e não apenas exploradores — é fundamental para a segurança jurídica de parcerias público-privadas necessárias ao desenvolvimento do país.