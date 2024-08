A feira da reconstrução

A 47ª Expointer, que começa neste final de semana no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, representa muito mais do que a tradição do agronegócio no Rio Grande do Sul e o trabalho incansável do gaúcho do campo para produzir alimentos. Simboliza, acima de tudo, o momento de reconstrução do Estado depois da maior catástrofe climática de sua história, com perda de vidas humanas, destruição da infraestrutura urbana e rural, dizimação de rebanhos, devastação de lavouras e prejuízos incalculáveis à produção agropecuária.