Série "Harry Potter" revela primeiros nomes do elenco; veja quem está confirmado

A HBO confirmou nesta segunda-feira (14) os primeiros nomes do elenco da série Harry Potter , adaptação televisiva da saga escrita por J.K. Rowling.

Entre os atores revelados estão John Lithgow ( The Crown ), Janet McTeer ( O Menu ) e Paapa Essiedu (Gangues de Londres), que interpretarão, respectivamente, Alvo Dumbledore, Minerva McGonagall e Severo Snape.

Além dos professores, também foram escalados Nick Frost como Rúbeo Hagrid, Luke Thallon como Quirino Quirrell e Paul Whitehouse no papel do zelador Argus Filch.

A produção é descrita pela HBO como uma adaptação fiel dos livros, com envolvimento direto de J.K. Rowling na produção executiva, segundo a Variety .

Série de Harry Potter terá elenco renovado

Segundo a HBO, mais de 30 mil crianças participaram dos testes de elenco realizados em diversos países. A expectativa é de que os protagonistas sejam revelados ainda em 2025, antes do início das filmagens.

A série contará com uma temporada para cada livro da franquia e terá uma abordagem mais profunda sobre o universo bruxo. Com isso, a promessa é de explorar aspectos e personagens que não tiveram tanto destaque nos filmes.

Nomes premiados da TV

A adaptação será produzida pela HBO em parceria com a Warner Bros. Television e a Brontë Film and TV, com roteiro de Gardiner, também responsável por Succession.