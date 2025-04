Rodrigo Ely tem lesão grave constatada e deve desfalcar o Grêmio por longo período

Zagueiro foi substituído ainda na primeira etapa por Jemerson. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (14) a grave lesão do zagueiro Rodrigo Ely no joelho esquerdo, em apuração do ge.globo. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior e perderá praticamente todo o resto de temporada.

Ely deixou a derrota para o Flamengo logo aos 26 minutos do primeiro tempo. O Grêmio não informou previsão oficial de retorno aos gramados.

Este tipo de lesão, no entanto, tem protocolo de recuperação de até oito meses. O centroavante Pedro, do Flamengo, por exemplo, voltou após sete meses afastado dos gramados.

Com a lesão de Ely, o Grêmio ficou com Jemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Viery para a defesa. Estes dois últimos são jovens formados nas categorias de base.

Kannemann está em processo final de recuperação de cirurgia no quadril e já participa de treinos normalmente.

Depois da derrota para o Flamengo, o Grêmio tem a semana com jogos contra Mirassol, na quarta-feira (16), no interior paulista, e o Gre-Nal, no sábado (19), na Arena. A pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros é forte.