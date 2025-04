Deputado Dimas Costa busca solução para problema de congestionamento nas entradas de Porto Alegre

Dimas disse que conhece as limitações de uma frente parlamentar, mas quer unir forças com deputados federais e prefeitos da Grande Porto Alegre em busca de uma solução para os congestionamentos recorrentes na Freeway e na descida da Avenida Castelo Branco.

— Estamos falando de ambulâncias que ficam presas no trânsito, trabalhadores que chegam atrasados e perdem oportunidades, e um sistema de transporte que não acompanha a realidade de quem mora fora da Capital, mas depende dela todos os dias — disse o deputado, que também vai conversar com os empresários do transporte coletivo.

— Faremos tudo o que estiver ao alcance do município para buscarmos soluções de integração para o transporte urbano. Há anos apontamos a necessidade de integração entre os modais e reforçamos a necessidade de aplicar isso dentro da Capital. Para envolver a Região Metropolitana, precisamos da colaboração também da Granpal (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre) e dos governos estadual e federal, pois é um eixo de transporte que tem impacto na produção econômica de todo o Rio Grande do Sul — disse o prefeito.

O encontro teve a presença da vice-prefeita Betina Worm, do secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, André Coronel, do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, do diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, e do secretário municipal de Mobilidade Urbana de Gravataí, Guilherme Ósio.