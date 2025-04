EPTC flagra veículo a 111 km/h na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Localização dos medidores de velocidade é informada por meio do aplicativo Waze. Anselmo Cunha / Especial

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) flagrou quatro veículos trafegando acima de 100 km/h durante a Operação Radar, realizada entre os dias 7 e 13 de abril, todos na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Um dos carros atingiu 111 km/h, quase o dobro da velocidade máxima permitida na via, que é de 60 km/h.

Trata-se de uma infração gravíssima, que resulta na suspensão do direito de dirigir, além da aplicação de multa no valor de R$ 880,41. Ao todo, foram realizadas 45 operações do tipo em diversas ruas e avenidas, fiscalizando 13.747 veículos.

Os pontos de fiscalização — que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade — são definidos com base em estudos técnicos.

Para garantir maior transparência nas ações, o mapa interativo com a localização de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEV) do tipo portátil (radar), fixo redutor (lombada eletrônica) e fixo controlador (pardal) está disponível para consulta no portal EPTC Transparente.