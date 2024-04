A Associação dos Delegados da Polícia Civil (Asdep) do RS emitiu nota sobre problemas no atendimento pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, revelados na quarta-feira (3) em reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI). A entidade afirma que a carência de pessoal e a estrutura inadequada são de "conhecimento das sucessivas administrações superiores da Polícia Civil" e que o desconhecimento desta situação "não pode ser alegado".