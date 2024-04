A chefia da Polícia Civil informou ter sido surpreendida com os problemas de falta de pessoal e de estrutura no plantão da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre. Reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI) revelou que houve redução no efetivo no plantão e que mulheres vítimas têm desistido de registrar ocorrência em função de demora excessiva para atendimento. Também há queixas entre as equipes sobre estrutura, como banheiro e impressoras estragados, falta de papel higiênico e de água para servir às vítimas. O chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, que está em São Paulo participando de encontro de chefes de polícia, falou com o GDI sobre o assunto.