Ponte na BR-386 terá liberações parciais a partir desta segunda-feira 

Segundo a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, as liberações de ao menos uma faixa se iniciam no início da tarde e devem ocorrer ao longo desta semana. O tempo de liberação irá variar de 15 minutos até duas horas , conforme a necessidade de avaliação da equipe técnica.

Desde o dia 21 de setembro do ano passado, motoristas que trafegam em direção ao norte do Estado precisam utilizar faixa do sentido contrário. Uma terceira faixa está operando de forma reversível, sendo liberada para um sentido ou outro conforme a intensidade do fluxo. Mesmo assim, há congestionamento neste ponto diariamente.