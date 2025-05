Com coragem e união, reerguemos a cidade das nossas vidas

Há um ano, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul enfrentavam a maior tragédia climática de sua história. A enchente que invadiu nossas ruas e casas chegou a 30% da cidade, atingindo mais de 160 mil pessoas, assim como milhares de empresas e estruturas. Fomos colocados à prova. E respondemos — com coragem e solidariedade.

Tivemos que tomar uma série de decisões difíceis diariamente, com o objetivo principal de salvar vidas. Também contamos com a força do voluntariado e a superação de adversidades em conjunto. Juntos, transformamos tristeza em esperança.

Desde o primeiro momento, trabalhamos com foco na reconstrução , para devolver o pleno funcionamento da Capital. Podemos dizer que hoje estamos melhor do que antes. E temos um plano concreto de futuro para Porto Alegre.

Fortalecemos o sistema de proteção e seguimos realizando melhorias, em parceria com consultorias especializadas e apoio do governo holandês. Já fechamos comportas, e outros portões serão fechados definitivamente, diminuindo as aberturas de 155 para 51 metros. Todas as 23 casas de bombas estão operando, sendo 18 com geradores para garantir o funcionamento na falta de energia elétrica. Toda a rede de drenagem impactada pela enchente também foi recuperada. Além disso, obras de elevação e reforço dos diques da Fiergs e do Sarandi estão em andamento.