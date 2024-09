Foi apresentado nesta quarta-feira (25) o plano de recuperação de uma das principais estruturas do Vale do Taquari. A ponte sobre o Rio Taquari, na BR-386, que liga Lajeado a Estrela, ficou submersa durante a enchente de maio e ainda apresenta danos. A previsão da concessionária CCR Via Sul, que administra a rodovia, é de finalizar todos os reparos em até seis meses.