Em obras desde 2019, novo quartel do Corpo de Bombeiros deve começar a funcionar em julho

Prédio está localizado na Avenida Brasil com a Rua Dr. Bozano, no bairro Petrópolis. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Com entrega prevista inicialmente para outubro do ano passado, o novo quartel do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo deve ser inaugurado no início de julho. A nova data foi confirmada pelo tenente-coronel Alessandro Vicente Bauer, comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo.

A mudança se deu por conta de um atraso na entrega da parte de construção civil da obra. Conforme Bauer, a finalização desta parte deve acontecer dentro de 20 dias. O próximo passo é a execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), além da montagem dos móveis.

— Tudo deve ser finalizado até o final de junho. Acreditamos que, a partir daí, no início de julho, a nova unidade seja entregue para a comunidade — afirmou.

Leia Mais Acidente envolvendo três veículos causa bloqueio na RS-135 em Sertão

A nova instalação de 1.248,85 m² está localizada na esquina da Avenida Brasil com a Rua Dr. Bozano, no bairro Petrópolis. A antiga unidade na Rua Independência permanecerá ativa com as atuais atividades.

— A finalidade é reduzir o tempo de resposta (nas ocorrências) — disse o tenente-coronel.

Como o batalhão atende a 94 cidades do norte gaúcho, a estrutura é essencial para abrigar centrais de análise e outros aparatos. Além disso, a localização no bairro Petrópolis facilitará o deslocamento das equipes dentro e para fora de Passo Fundo.

Estrutura deve iniciar as operações em julho. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O investimento do prédio de três andares é de cerca de R$ 3,5 milhões. No local, além da central de análise de todo o batalhão e da disponibilidade de ambulância e caminhão, também deve funcionar uma parte do setor administrativo.

Com a estrutura, 14 novos militares passarão a integrar o serviço operacional do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo, totalizando 48 soldados. A formação dos novos bombeiros acontece no início deste mês e o grupo deve se apresentar nas unidades no dia 28 de maio.

Demanda antiga

A obra da nova sede do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo começou em 2019 e atrasou em grande medida por causa da pandemia, em 2020 e 2021.

Após duas licitações fracassadas — uma sem conseguir interessados e outra com empresa desclassificada —, a responsável pela obra assinou o contrato em 10 de janeiro de 2024. Dessa forma, o prazo de entrega ficou para 10 de outubro deste ano.

A licitação da última fase da obra foi concluída em abril de 2024. Até agosto do ano passado, a expectativa era que a estrutura estivesse operacional e com os bombeiros instalados até dezembro de 2024 — o que não aconteceu.