A proeza de empatar com o Atlético Grau é mais um capítulo do Grêmio 2025

Principal chance de gol foi dos peruanos. O Grêmio conseguiu a proeza de empatar com o Atlético Grau em 0 a 0. Mais do que isso, a principal chance de gol numa partida sofrível foi dos peruanos. Foi uma noite de futebol pobre do Grêmio, de erros demais, de nenhuma inspiração.

O Atlético Grau-PER é o 15º entre 19 clubes da Liga 1, o Campeonato Peruano. Não vence desde 10 de março. Mesmo assim, fez confronto com o Grêmio e saiu de campo sem sustos.

O cenário era todo favorável ao Grêmio. O Estádio Matute, do Alianza Lima, a quase mil quilômetros da casa do Grau, estava vazio. O adversário, no Brasil, talvez conseguisse lugar na Série C. Talvez. E entrou em campo praticamente eliminado. Nada disso fez diferença em campo. O jogo foi igual. Nivelado por baixo, mas igual.

Mano Menezes resgatou uma ideia sua já usada, de um lateral adiantado, na linha de meias. Luan Cândido foi um misto de meia e extrema pela esquerda, dobrando com Esteves o corredor. Camilo e Cuéllar formaram a dupla de meias. Arezo foi o centroavante. A soma disso tudo foi uma reprise do que vem sendo o Grêmio, de um jogo baseado apenas na aplicação.

Assim havia sido contra o Santos. Porém, ali, uma bola entrou. E o Grêmio, se seguir jogando por uma bola que entre, vai dar muita dor de cabeça em seu torcedor. O caminho será longo e, ao que parece, tortuoso.

Em tempo, na terça-feira (13), precisa vencer o Godoy Cruz para assumir a liderança. Sem isso, a vida na Sul-Americana passará pela repescagem.