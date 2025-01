Governo assina contrato de R$ 171 milhões para nova ponte entre Tocantins e Maranhão

O Ministério dos Transportes contratou nesta terça-feira (31), o consórcio que será responsável pela construção de uma nova ponte entre Tocantins e Maranhão , na ligação da BR-226 entre municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). O colapso da atual estrutura deixou ao menos 11 mortos e seis desaparecidos no dia 22 de dezembro.

A atual ponte era datada de 1961. Um relatório de 2020 do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já atestava as más condições da ponte, com avarias em 14 dos 16 pilares que faziam parte da estrutura.

Buscas por corpos estão restritas por causa de chuvas

A Marinha do Brasil informou nesta terça que as buscas por corpos estão temporariamente restringidas. A decisão ocorreu por causa do aumento do nível das chuvas na região, que resulta no incremento da vazão da Usina Hidrelétrica Estreito até por volta de sexta-feira (3).