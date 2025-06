Com objetivo de orientar políticas públicas, Mapa das Bacias Hidrográficas do RS será lançado no sábado

Lagoa de Tramandaí faz parte de uma das 25 bacias do documento. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Deputados gaúchos lançarão, no próximo sábado (7), um mapa que apresenta as 25 bacias hidrográficas do Estado, detalhando sua rede de rios, arroios, lagos e lagoas, com informações técnicas sobre cada uma delas, as políticas existentes e os instrumentos de gestão das águas que compõem o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A elaboração do Mapa das Bacias Hidrográficas do RS é coordenada pelo deputado estadual Miguel Rossetto (PT), presidente da Frente Parlamentar das Águas, e pelo deputado federal Bohn Gass (PT), que preside a Frente Parlamentar Nacional em Defesa das Bacias Hidrográficas Brasileiras. O objetivo é informar a população e os parlamentares sobre o tema e fomentar o debate sobre conservação, promovendo a gestão sustentável da água.

— Precisamos disseminar ações de proteção e manejo adequado dos recursos hídricos, pois teremos de nos adaptar a cenários dos eventos climáticos. Um planejamento cuidadoso do uso da água é essencial — explicou Rossetto.

Para o parlamentar, o projeto fortalecerá a conexão com os comitês de bacia, formados por representantes da sociedade civil, poder público e setor produtivo. Além da entrega do mapa, são planejados encontros estaduais para ampliar o diálogo.

O deputado federal alerta para a necessidade do Congresso debater pautas ambientais:

— A Frente Parlamentar nacional nasce com esse objetivo: dar ao Congresso o sentido da urgência no combate à crise climática, especialmente no que se refere à proteção das águas — afirmou Gass.