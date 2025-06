Homem morre e adolescente fica gravemente ferida em acidente em Vila Maria

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente na RS-324, em Vila Maria, no norte do Estado, por volta das 18h30min de segunda-feira (2).

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Casca, a colisão ocorreu no km 224 após o carro, com placas de Vila Maria, fazer uma conversão à esquerda e cortar a frente do caminhão, emplacado em Passo Fundo. Chovia no momento do acidente.